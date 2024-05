Son muchos los mensajes que recibió Mica Viciconte en el día de sus cumpleaños. Y en medio de los buenos deseos de sus seguidores, amigos, familiares y seres queridos, Indiana (la hija que Fabián Cubero tiene con Nicole Neumann, con quien también tiene a Allegra y Sienna) le dedicó unas dulces palabras en las redes.

“Feliz cumple, Mica. Pasala lindo. Te quiero mucho”, escribió la joven en Instagram Stories junto a una foto en la que se la ve posando muy sonriente con la mamá de su hermanito, Luca.

Desde las primeras horas de la mañana, Viciconte compartió varias imagenes de saluditos que le hicieron llegar en este fecha especial y dejó espiar un poco del festejo que organizó.

MICA VICICONTE REVELÓ CUÁNDO LE GUSTARÍA VOLVER A SER MAMÁ CON FABIÁN CUBERO

En medio de la felicidad que vive tras haber coronado su amor con Fabián Cubero con la llegada de Luca, Mica Viciconte habló de la posibilidad de seguir agrandando la familia.

“Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener”, había revelado Mica, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en referencia a Allegra, Indiana y Sienna, las pequeñas que Cubero tuvo con Nicole Neumann.

“Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches”.

Por otro lado, indagada por la posibilidad de tener más hijos, la entrevistada se sinceró: “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir”. Y cerró, a corazón abierto: “Alguien más chiquito para que sean más compinches”.