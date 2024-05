Flor de la Ve lanzó un palito para Mariano Iúdica en Intrusos luego de que Guatti revelara qué pasó con un periodista que fue a comer al restaurante de un famoso.

“Alejandro Fabbri fue a comer al restaurante de Cabito Massa Alcántara, se indignó por lo que terminó pagando y lo hizo público en Twitter”, contó periodista.

Fue entonces cuando la conductora hizo un chiste sobre el restó que tiene su colega: “No me parece tanto, si se sienta en el restaurante de Mariano Iúdica le da un infarto”.

FLOR DE LA VE FUE ESTAFADA POR UN VERDULERO Y LO MANDÓ AL FRENTE

Flor de la Ve reveló en Intrusos que fue estafada en la última compra que hizo en una verdulería y se despachó indignadísima.

“Antes uno iba y podía tocar la verdura. Ahora no podés. No te dejan. No era un verdulero que yo conocía, pero me cagó”, dijo enojadísima.

Entonces, explicó: “Primero porque pagué una fortuna por cuatro kiwis, un poco de tomate, bananas y ciruelas. Quise tocar una banana y casi me saca la mano”.

“Cuando llego a mi casa y abro la bolsa había dos bananas explotadas, los kiwis estaban flácidos y a punto de pudrirse”, reclamó De la Ve con bronca.

