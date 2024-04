Juliet Czupiak, la nena de siete años que es furor en las redes por sus entrevistas a famosos, logró hacerle un reportaje a Mirtha Legrand, a quien fue a buscar cuando la diva todavía estaba en su auto, dándole notas a los medios que la estaban esperando.

La niña se acercó y muy suelta, con su micrófono profesional, le hizo un comentario a la diva, que se mostró sorprendida por su seguridad a la hora de encararla. En este contexto, Juliet habló con Teleshow junto a sus padres y contó cómo nació su pasión por el periodismo.

“El micrófono que me regaló Papá Noel a los cinco años, fue el comienzo. Lo que más me sorprendió es que dije que lo iba a llevar a todos lados, porque es mi herramienta. Lo que más me gusta de esto es que podemos aprender a ser amigos, además de ser curiosa. Sentí un poco de vergüenza al principio con las entrevistas, porque tenía miedo de que salga algo mal. Y después la pasé espectacular”, contó la niña.

Además de haber recordado su paso por el Bailando, reveló que una de sus mejores entrevistas fue a La Joaqui en un Martín Fierro y a Pampita, a quien le dedicó un dulce mensaje. “Ella fue muy linda, muy amable. Me encantan los vestidos que trae, los cuatro jurados son geniales; me encantan todos”, cerró, muy amorosa.

¿A QUIÉN SUEÑA CON ENTREVISTAR JULIET?

La nena contó que entrevistó a varios participantes de Gran Hermano 2023.

Sin embargo, su sueño es entrevistar al conductor, Santiago del Moro.

“Estoy intentando hacerle una nota a Santiago del Moro, pero es casi imposible porque está muy ocupado”.

“Lo que más me gusta del programa es cuando Santiago saluda con la canción de apertura y cuando gira. Estoy intentando hacerle una nota, pero es casi imposible porque está muy ocupado. También, a Wanda Nara me encantaría entrevistarla para saber lo que está haciendo, cómo se prepara para todo y que me cuente sobre su pasión por la música”, cerró, segura de sí misma.