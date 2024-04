Lejos de pasar por alto las fuertes críticas que recibió después de mostrarse bailando al ritmo de una canción en un video que publicó en las redes, Laura Esquivel recogió el guante y fue contundete con su descargo.

“Hace unos días recibí muchísimo hate (odio) en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos”, comenzó diciendo la actriz y cantante en un video que subió a su cuenta personal de Instagram.

Foto: Captura de Instagram (@laura_esquivel) Por: Fabiana Lopez

Allí, leyó algunos comentarios ofensivos y se dedicó a responder cada uno de ellos: “¿Cómo te explico? Video solo hecho con el fin de visualizar más y más los comentarios negativos y cómo no sentir los comentarios ajenos, propios. Los quiero”, escribió en el posteo, junto a un emoji de un corazoncito y una curita.

“‘Las botas te cortan la pierna, mala elección’. ¿Cómo te explico que esas son las botas que a mí me gusta usar?’. ‘Ya está vieja la patito’. ‘¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo?’. ‘Nunca despegó por su personalidad’. ‘¿Cómo te explico que soy feliz con esta personalidad?’”, fueron algunas de los mensajes con sus respectivas respuestas que compartió Laura con sus seguidores.

“Recordalo siempre. Los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que sí te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios”.

LA PROFUNDA RESPUESTA DE LAURA ESQUIVEL CUANDO LE PREGUNTARON SU ALGUNA VEZ SE SINTIÓ ‘PATITO FEO’

Luego del gran éxito con el que se ganó el corazón de su público al protagonizar la famosa tira juvenil Patito Feo, Laura Esquivel brindó una profunda nota en Noche al Dente (en agosto pasado), el programa que conduce Fernando Dente por América.

“Mi adolescencia fue Patito porque, no solamente estaba cumpliendo mi sueño de hacer lo que me gustaba, sino que también estaba cantando y me representa”, comenzó diciendo la invitada de la nota en vivo.

Tras escucharla, el conductor ahondó en el tema: “Recién hablabas de tu adolescencia que es un momento de crisis para cualquier ser humano y me la imagino con una fama enorme, con un personaje que era la anti-heroína porque eras a la que le decían ‘fea’. Hoy mirás para atrás y ves a Patito Feo, ¿y lo ves colorido o sepia?”.

Laura Esquivel.

Y sin dudarlo, Laura respondió: “Creo que tiene todos los matices. Obviamente que tiene un recuerdo hermoso y lleno de colores porque estaba como Laura haciendo lo que me gustaba. Y después estaba la parte de la expositivo y la del mismo del personaje”.

“En algún momento, sí (me sentí Patito Feo). Creo que toda esa parte la sané muchísimo de más grande y con terapia. También con la familia que acompaña porque se entremezcla el éxito que fue y el personaje. Después, es seguir caminando, creciendo, hacer otras cosas y moverte”.

“La gente y los chicos, a esa edad, también criticaban a Patito que era una pobre criatura que se la pasaba llorando por los rincones porque la pasaba mal, por el bullying y por lo que le decían”, agregó.

“¿Y vos te sentíste un poco el Patito Feo?”, consultó el presentador. Y Esquivel cerró, a corazón abierto: “En algún momento, sí. Creo que toda esa parte la sané muchísimo de más grande y con terapia. También con la familia que acompaña porque se entremezcla el éxito que fue y el personaje. Después, es seguir caminando, creciendo, hacer otras cosas y moverte”.