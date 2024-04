Cinthia Fernández celebró en las redes el fallo judicial a su favor en el conflicto con Matías Defederico, el padre de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- por la cuota alimentaria. Su abogado, Roberto Castillo, logró conseguir la figura de “alimentos futuros hasta la mayoría de edad”.

En este contexto, Matías reflexionó sobre cómo ejerce la paternidad. “Creo que soy buen padre y siempre digo lo mismo... ‘Lo van a decir mis hijas’... Me considero (buen padre) y trato de hacer todo lo bueno que mi viejo me enseñó”, afirmó en diálogo con Paparazzi.

“Creo que soy buen padre y siempre digo lo mismo... ‘Lo van a decir mis hijas’”.

Acto seguido, aclaró que es un “papá presente”. “Hasta el lugar que me dan, sí. Siempre trato de sumar algo con mis hijas. Por ejemplo, hoy están jugando al fútbol y trato de ocuparme de eso porque también es algo que a mí me encanta. Tal vez, del otro lado no es la pasión. Entonces trato siempre de sumar por ahí”, aclaró, preciso.

¿DE QUÉ TRABAJA MATÍAS DEFEDERICO?

El exfutbolista sería relacionista público en un bar. “Reservas a mi inbox. Cena, música y DJ en vivo todos los viernes para disfrutar un hermoso momento con amigos”, anunció en redes, al pie de una foto del restaurante que promociona.

El exfutbolista sería relacionista público en un bar.

Además, también montó una barbería, en la que trabaja desde que se retiró del fútbol hace cuatro años.