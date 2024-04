Furia confirmó este lunes en Gran Hermano 2023 que los médicos del Sanatorio Los Arcos le confirmaron que padece de leucemia nivel uno, y en medio de la incertidumbre, la doctora Mariana Lestelle cuestionó el procedimiento y la acusó de ser “privilegiada” al igual que Wanda Nara.

En LAM, Ángel de Brito contó que habló con Lestelle a quien encontró muy enojada por los privilegios que tuvo Juliana solo por ser famosa respecto a otros pacientes de similar condición. “Me autorizó a pasarlo al aire, pero la mañana estaba muy caliente”, explicó.

Mariana Lestelle lanzó una fuerte acusación contra un colega mediático.

Para empezar, la doctora aseguró que dudaba que alguien de la clínica le haya firmado el alta. “Yo te dije ‘Dudo que en Los Arcos le hayan firmado el papel. Lo ha autorizado algún médico que trabaja para la productora de Gran Hermano porque esto podía haber sido cualquier cosa. Podía haber sido otro estadio, otro tipo de leucemia, una leucemia aguda”, señaló Mariana.

Leé más:

La angustia de Catalina Gorostidi al conocer el diagnóstico de Furia de Gran Hermano: lloró y se fue del vivo

MARIANA LESTELLE ACUSÓ A FURIA DE GRAN HERMANO DE TENER PRIVILEGIOS EN SU DIAGNÓSTICO Y LA COMPARÓ CON WANDA NARA

“Yo no me retrato de nada de lo que dije del programa. Porque además hablé de las distintas patologías de medula ósea y de los cuidados que tiene que pasar el paciente. Y no pienso en Furia y Gran Hermano, vos me conoces, que soy buena mina. Yo tengo sentido común y sentido del bien común”, agregó Lestelle.

“Tienen el or…, como lo tuvo Wanda Nara en su momento, que por ser famosos y estar en un programa exitoso les diagnostican el tipo de leucemia en 10 días. ¿Vos sabés lo que pasan los pacientes para llegar al diagnóstico definitivo de qué tipo de leucemia es?”, preguntó.

“Entonces (…) yo me pongo a pensar en el paciente del hospital público, que los estudios le tardan un mes, que para darle turno para el otro estudio le tardan otro mes, mientras están comiendo el diagnóstico presuntivo. Entonces, yo me ca… en Gran Hermano que tienen la posibilidad de hacer un diagnóstico de un tipo de leucemia en 10 días”, reiteró.

Leé más:

Gran Hermano: la mamá de Mauro encontró un obstáculo inesperado en la casa, salió corriendo y generó memes