A poco más de dos meses de la escandalosa separación de Peso Pluma, Nicki Nicole pasó por El vacilón de la mañana por Mega 97.9 FM NYC, y le puso el pecho a incomodas preguntas sobre su menos de un año de amor con el cantante mexicano.

“Alguna colaboración o tu relación anterior, ¿te ha ayudado?”, le preguntaron a la cantante argentina.

Hábil declarante, Nicki optó por responder sin poner en escena a su ex: “Yo creo que, en el nivel artístico, ya hacer una unión... A mí me ha pasado con Duki, con Bizarrap. Hacer canciones con amigos empieza a suceder y nace genuino…”.

Sin embargo, en El vacilón de la mañana no tardaron en redireccionar la pregunta al mexicano: “No, acá no hablamos de amigos estamos hablando de tu relación con Peso Pluma. ¿Te benefició o te perjudicó?”.

“Prefiero que hablemos más de la música”, dijo Nicki, tratando de eludir las preguntas sobre su ex Peso Pluma.

Con cautela, la cantante respondió: “No es más ni menos que una relación. Siento que las relaciones empiezan y terminan. Tienen algo súper lindo, pero también tienen su fin. Yo creo que en lo personal estuvo bueno. Fue parte de un proceso”.

“Nosotros tenemos una canción juntos que, la verdad, está muy buena. Nació de lo genuino, como con Los Ángeles Azueles. Lo hacés de manera genuina, pero también entrás a un nuevo mercado. Estás colaborando con alguien de otro país. Estás entrando en ese mundo”, asumió Nicki.

NICKI NICOLE, INCÓMODA CON LAS PREGUNTAS SOBRE PESO PLUMA

Antes de cerrar el tema sobre el cantante mexicano, Nicki le puso el pecho a otra inesperada pregunta, con la que definitivamente dio por cerrado el tema.

“Nicki, vos que estuviste tan cerca de él, ¿Peso Pluma pesa mucho o es peso pluma?”, le dispararon.

Seria y con contundente intención de pasar de página, la artista rosarina respondió: “Prefiero que hablemos más de la música”.