Durante una visita a la “mesaza” de Mirtha Legrand, la actriz Agustina Cherri habló de su tensa relación con los canjes y reveló de qué manera su hija adolescente, Muna Pauls, se refiere a los productos que le envían a cambio de publicidad en las redes.

“Lo hablé con mi psicóloga porque una vez no sé qué apareció en casa y Muna me dice: ‘Má, ¿esto lo pagaste con tarjeta de crédito?’. Se empezó a utilizar en mi casa la división de que esto lo pago con tarjeta y esto con jeta de crédito, medio como gracioso. Pero después pensé que no estaba tan bueno que usaran ese término”, contó la actriz, reflexiva sobre el comentario de su hija.

Y reveló que tuvo que hablar con sus hijos acerca de sus canjes. “Y ahí me bajo la idea de que había que explicarles, porque si no se banaliza todo. Como que lo que es por canje te lo dieron o te lo regalaron. Y en realidad uno puede acceder a tener algo de canje porque laburás desde los ocho años, tenés una carrera y la gente te sigue. Sos una actriz destacada que a una empresa le sirve que vos muestres sus productos. Me parece un laburazo”, remarcó, contundente.

AGUSTINA CHERRI LE PUSO UN FRENO A MUNA PAULS

Antes de cerrar, Agustina afirmó que le hizo a Muna una tajante aclaración.

“Le dije: ‘Mirá nena, yo trabajo desde los seis años para tener estos seguidores y poder hacer canje, ¡no me jodas!’”.

“Pero bueno, después de analizarlo y poder explicárselos fue como una liberación para mí. Especialmente con Muna, que al ser la más grande, es la que siempre me ayuda a grabar el contenido. Le dije: ‘Mirá nena, yo trabajo desde los seis años para tener estos seguidores y poder hacer canje, ¡no me jodas!’”, sentenció.