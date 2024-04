Luego de haber blanqueado que comenzó una historia de amor con una fanática de Gran Hermano, el reality que lo catapultó a la fama, Agustín Guardis compartió la primera foto junto a la chica que logró conquistar su corazón.

El joven recurrió a las redes para compartir con sus seguidores una foto en la que se lo ve disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas acompañado de su novia.

“Ya hace un año básicamente que nos conocemos, pero desde octubre que estamos juntos y quería que lo sepan por una cuestión, más que nada para que yo pueda estar tranquilo, al igual que ella”, había explicado el exjugador en un streaming, tal como se pudo ver en el video que subió la cuenta de Instagram @LoMasPopuCom.

“También para poder vivir tranquilos. Yo sé que hay mucha gente que seguramente esto no le vaya a gustar”, agregó, deslizando que muchas personas que lo siguen desde que saltó a la fama podría estar en contra de esta historia de amor.

Sin embargo, Agustín dejó en claro que cualquier comentario en contra de su noviazgo no será algo que le quite el sueño: “No me importa”, cerró Guardis, seguro de su vínculo.

AGUSTÍN GUARDIS HABLÓ A FONDO DE LA VERSIÓN DE PELEA CON MARCOS GINOCCHIO

Agustín Guardis aprovechó una nota con Mañanísima para aclarar que no está peleado con Marcos Ginocchio, luego de sembrar la duda él mismo en un descargo que hizo en su stream.

“En un streaming vos te enojaste con tus seguidores, les dijiste ‘no me rompan más con Marcos. Ya irá a venir. Yo no necesito de él para que funcione mi canal’. ¿Cómo es eso?”, le preguntó Estefi Berardi al exparticipante de Gran Hermano.

Agustín Guardis y Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022

“Me hacían muchas preguntas sobre mi amigo y yo no sé información. Soy amigo de él y nada más”.

Serio, Frodo explicó que su fastidio fue con los fanáticos de GH y de Marcos. “Sí, porque me estaban hinchando un poco. Me tuve que enojar. Tuve que bajar línea, bajar un poco las aguas”, expresó, en junio de 2023.

“Me hacían muchas preguntas sobre mi amigo y yo no sé información. Soy amigo de él y nada más”, subrayó Agustín. Y cerró, tajante: “Entonces, dije ‘chicos, basta de preguntarme a mí’. Entiendo que tengo una relación cercana con él y que muchos tiendan a preguntarme a mí. Pero, primero, no les daría información. Segundo, yo estoy para otra cosa. Soy amigo de él y nada más”.