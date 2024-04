Luciano Castro dio una nota a Intrusos en el marco de su obra teatral, El Beso, con Luciano Cáceres, Mónica Antonopulos y Mercedes Funes, y sorprendió con su insólita actitud con el notero.

“¿Lo peor de ser actor es la fama? Digo, con la fama vienen las preguntas acerca de la vida privada”, le dijo el cronista y él contestó: “No, no, no, para nada. No tiene nada que ver”.

“La fama por la actuación es un mimo a nuestro ego. Después, la pregunta a través de la fama va por otro lado, va por quién te pregunta, por cómo te pregunta, el contexto en el que te pregunta”, agregó picante.

Luciano Castro habló con Intrusos.

Así el actor, siguió: “Si la pregunta tiene sentido en ese lugar y también aprender a aceptar los otros puntos de vista así como aprender a aceptar que si el otro no quiere hablar, dejar que no lo haga”.

“No atosigarlo, molestarlo y ver cuán pillo puedo ser o cuánto lo puedo molestar hasta que vuele por el aire y ahí tengo una nota. Pero bueno, es pedirle peras al olmo”, sentenció Luciano sin filtros.

LA INDIGNACIÓN DE PAMPITO POR LA ACTITUD DE LUCIANO CASTRO EN UNA NOTA

Tras ver la nota que el programa de América le hizo a Luciano Castro y su actitud, Pampito se mostró indignado: “Quiso decir que somos unos burros que le vamos a insistir para hablar pero nadie lo atosigó”.

“¿Y él es un intelectual?”, sumó Karina Iavícoli y el periodista siguió: “¿Alguien le hizo alguna guardia en la casa y no me enteré? Tenés que vender entradas, Luciano Castro, por eso diste esta nota”.

“Y si queres promoción de la obra también tenés que contestar al otro. Hacemos la nota en el banner del teatro, que seguramente sea buenísima porque son cuatro artistas del carajo... pero vos estabas de novio con una re famosa”, manifestó.

Así, Pampito cerró su postura: “Tus dos ex se pelean públicamente. ¿De qué te vamos a preguntar? ¿De los pajaritos? Y no, lo lamento. Es horrible, sí, debe ser re incómodo, pero te vamos a preguntar”.