Gastón Pauls le sumó a su look para el cumpleaños de 15 de su hija Muna una gorra celeste que no pasó desapercibida. Rápidamente, tomó fuerza la versión que indica que como en los centros de rehabilitación de adictos no se puede ingresar con gorras o viseras, el actor habría elegido usarla para dejar en evidencia que sí se puede salir adelante.

En este contexto, Gastón, recuperado tras una fuerte lucha contra sus adicciones, habló a fondo sobre su decisión de usar este accesorio en la fiesta de la adolescente. Y dejó en claro que el motivo está totalmente relacionado con su historia de vida.

“Era un homenaje para alguien que ya no está. Es para todas las personas que perdieron a alguien por las adicciones”, expresó en diálogo con TN Show. El actor, en más de una oportunidad, compartió a través de sus stories de Instagram la foto de la gorra que en su vida significa más que un simple accesorio de moda.

LA GORRA CELESTE DE GASTÓN EN LOS 15 DE MUNA

Finalmente, Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, celebró su espectacular fiesta de 15 organizada por la empresa de eventos de Claudia Villafañe. Ni bien se dieron a conocer las imágenes, muchos se preguntaron acerca del particular outfit del actor.

Gastón lució un traje gris con tintes celestes en diálogo con una remera blanca y una gorra de un color similar al saco. Sin dudas, este accesorio llamó la atención. En este contexto, se supo por qué lo habría elegido. Y el motivo está relacionado con su historia de vida.

En los centros de rehabilitación de adictos no se puede ingresar con gorras o viseras. Entonces, Gastón habría elegido usar este accesorio en el cumpleaños de su hija para dejar en evidencia que sí se puede salir adelante. También, recuperado tras una intensa lucha, para apoyar a las personas que están en tratamiento.