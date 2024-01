Gastón Pauls cumplió 52 años y sus hijos, Muna y Nilo, frutos de su pasada relación con Agustina Cherri, le dedicaron públicamente todo su amor. Especialmente la joven que, muy cariñosa, posteó fotos inéditas junto al actor y le dedicó un sentido mensaje.

En primer lugar, la cantante posteó una imagen retro que la muestra hace muchos años, cuando era una niña, “a upa” de su padre que, con el otro brazo, sostenía a su hermano, que en ese entonces era un bebito.

Acto seguido, compartió un momento actual que vivió con Gastón y Nilo navegando, y le dedicó un conmovedor mensaje. “Feliz cumpleaños, papá, sos mi persona favorita... Te amo hasta los espejos”, cerró Muna, siempre muy dulce con su familia.

AGUSTINA CHERRI SE REFIRIÓ A LAS OFERTAS LABORALES DE CRIS MORENA A SU HIJA MUNA

Luego de conocerse que Cris Morena puso su atención en Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, la actriz se sinceró sobre la posibilidad de que su pequeña sea parte de un proyecto de la famosa productora que la catapultó a la fama.

“Estamos viendo qué pasa con su futuro. Muna, por ahora, quiere dedicarse a cantar. Me da un poco de temor, me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue Chiquititas, no lo sé. Pero siempre hay proyectos dando vueltas”, confesó la actriz que brilla en la obra Votemos, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Cuando yo empecé, no había redes sociales, era todo distinto. Yo no era todavía la hija de nadie. Muna viene con otro plus de ser ‘la hija de’. Hoy me parece que las redes son un poco violentas. Si ella quiere cantar tiene toda la vida para hacerlo, no quiero apurar las cosas. Ella me da bola, pero yo quiero que estudie, que se forme. La verdad es que estoy sorprendidísima por las ofertas que le llegan”, agregó, feliz por lo que genera su niña.