Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña están felizmente de novios. Muchos creen que se conocieron en Bailando, el certamen de Marcelo Tinelli en el que ella fue su bailarina. Sin embargo, se vieron por primera vez hace seis años, en 2018, en el programa de Guido Kaczka.

Junto a un grupo de bailarines, todos disfrazados de La Casa de Papel, ella la rompió bailando. Él, que estaba de jurado, la elogió. “Es muy conocida en Instagram, ella es muy graciosa. También, baila...”, dijo él, quien pidió la palabra para elogiar a Flor, quien lo miraba atentamente

Tres años después, en 2021, el ex de Flor Vigna hizo una confesión del día que vio por primera vez a Jazmín Peña. “Ahí te conocí y fue muy loco lo que pasó con nosotros. Ella estaba vestida con máscara, a nadie se le veía la cara, y a mí me llamó la atención ella sin saber si era un pibe o una piba. Muy loco”, había dicho, cuando todavía no estaban ni cerca de ponerse de novios.

NICO Y FLOR HABLARON DE CUANDO SE CONOCIERON

Hace pocas semanas, ya disfrutando de su romance, Nico y Flor rememoraron lo que vivieron juntos antes de enamorarse.

“Cuando fui al Bailando, la producción me había propuesto que bailara con Rocío y yo le dije no, que era ella (señalando a Flor)”.

“Tal vez, él bailaba con Rocío Pardo y nada de todo esto...”, dijo Flor. “Cuando fui al Bailando, la producción me había propuesto que bailara con Rocío y yo le dije no, que era ella (señalando a Flor)”, cerró, muy enamorado.