Emilia Mernes se presentó en el Movistar Arena y sorprendió a sus fieles fanáticos con la presencia de su pareja, Duki, quien se subió al escenario para cantar junto a ella uno de sus más exitosos hits. Y la performance, sin dudas, resultó inolvidable.

Los espectadores se enloquecieron cuando él, muy canchero, comenzó a cantar y ella, muy sensual, comenzó a perrearle bien cerquita. Pícaros, se miraban y sonreían mientras sus fanáticos gritaban alentándolos.

“Te amo, mi superestrella”, le dijo él, muy cariñoso, ni bien ella compartió algunas de las imágenes de su espectacular show, junto a las que hizo hincapié en que vivió una noche soñaba que no podrá olvidar jamás. ¡Icónicos!

EL DESCARGO DE EMILIA MERNES TRAS SU CONFLICTO CON LA EMPRENDEDORA

“Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que JAMÁS me metería con el laburo de NADIE. Sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día. Yo no estaba al tanto de la situación y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto y estaría bueno que se informen antes de difundir noticias falsas”, sentenció, enojada.