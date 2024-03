Se supo que los abogados de Emilia Mernes intimaron a una fanática por vender brillitos similares a los que usa su ídola con su nombre. Indignada, la joven relató esta situación a través de sus stories de Instagram, videos que Pampito hizo eco en su cuenta.

“Su equipo de abogados quiso demandar a mi tienda. Me intimaron. Les cambié el nombre, ya no se llaman más ‘brillitos Emilia’ y se venden como antes, ni más ni menos. Ni siquiera ella inventó los brillitos, antes lo hizo Britney Spears. A mí me encanta Emilia, pero esto me la baja porque ellos ganan millones y no les debería molestar lo que haga este emprendimiento, que venda brillitos no les debería ni hacer cosquillas”, reveló.

Ni bien su historia se viralizó, Emilia hizo un fuerte descargo a través de X. Contundente, aclaró que no estaba al tanto de la medida que habían tomado sus abogados y contó que ya se comunicó con la emprendedora para pedirle disculpas.

EL DESCARGO DE EMILIA MERNES TRAS SU CONFLICTO CON LA EMPRENDEDORA

“Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que JAMÁS me metería con el laburo de NADIE. Sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día. Yo no estaba al tanto de la situación y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto y estaría bueno que se informen antes de difundir noticias falsas”, sentenció, enojada.