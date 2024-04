En el marco de la triste noticia de la internación del hijo de Ernestina Pais en un neuropsiquiátrico, Ángel de Brito invitó al panelista de Gossip Fede Flowers a hablar sobre el tema en los estudios de América y Yanina Latorre arremetió contra el invitado en vivo.

Ya en estudios, Yanina Latorre recordó que tuvo “encontronazos” en las redes con Fede, aunque no recordaba por qué causa.

Yanina Latorre / Fuente: Instagram

En este sentido, Fede le explicó que se trataba de una réplica a los duros comentarios de Yanina sobre el Canal Net, donde él trabaja, en ocasión de su pelea mediática con Tomi Dente, conductor de El impertinente.

QUÉ LE DIJO YANINA LATORRE A UN INVITADO DE LAM EN VIVO

Sin embargo, la vendetta de Yanina tuvo que esperar unos instantes dado que Matilda Blanco coló sus garras y le reprochó al joven que nunca la saludaba en los pasillos del canal, a lo que él le respondió que era ella la que no lo saludaba a él cuando pasaba con su séquito.

“¿Ves? ¡Ahí fallás! ¡No tiene séquito porque no le alcanza ni para el colectivo!”, lanzó Yanina ante las risas de Matilda. “¡Y una cosa más! No me hagas hablar de tus pantalones cortos”, le advirtió Blanco a Fede sobre el modelo de jeans achupinados en extremo que llevó al canal.

Yanina Latorre le dedicó varios minutos a Luciana Salazar.

“Lo dudé antes de ponérmelos porque dije ‘Matilda me va a matar’”, recordó Federico. “Es muy corto, ya no se doblan tres o cuatro veces”, advirtió la panelista, a lo que Yanina agregó: “Y bueno, capaz que ya no le alcanza para gastarlos”, cerró la panelista.

