Este domingo, Yanina Latorre decidió festejar su cumpleaños otra vez de manera multitudinaria, frente a las celebraciones en familia que hizo en los últimos aniversarios, y su marido, Diego Latorre, expuso una teoría polémica al respecto.

En una entrevista con LAM, que hizo un móvil en el cumpleaños con el que sacaron notas para cubrir toda la emisión de este lunes, Diego aseguró que su esposa “no pregunta, dispone”. “Dispone, hace. Sabe que yo soy un ferviente opositor de las fiestas. No me gusta la aglomeración de gente, no me gusta el ruido”, aseguró.

Yanina Latorre con su esposo Diego / Foto Instagram

“Te puedo bailar dos minutos, pero después estoy sentado. Me gusta estar sentado tranquilo, comiendo un asado con amigos. Pero bueno, Janina no me lo consultó”, protestó, en referencia a la multitudinaria fiesta.

EL MARIDO DE YANINA LATORRE EXPUSO UNA POLÉMICA TEORÍA SOBRE LOS FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE LA PANELISTA

En este sentido, el comentarista deportivo señaló que Yanina hizo obras en la casa durante las últimas semanas que “van a desaparecer en 24 horas”. “Era necesario porque la casa hay que darle algún retoque. Pero a Yanina le gusta cada dos, tres años también cambiar un poco la fachada”, reconoció.

Asimismo, el exfutbolista expresó que creía que este año iba a zafar del festejo. “Pensé que como el año pasado no hicimos fiesta, y creo que el anterior tampoco, (..) Dije, bueno, este año por favor, zafamos. Digo, se le va a olvidar, se le pasó, le agarró la edad, no sé”, señaló, generando alarma en la cronista.

Yanina Latorre y Diego Latorre (Foto: instagram/yanilatorre)

“¡No! ¿Cómo? ¡Que no te escuche!”, le advirtió la cronista. “No, no, no, bueno”, se atajó Diego. “Por ahí quiere estar más serena, comer con amigas, un plan, un viaje. No, volvió a las fiestas. Un calvario para mí”, cerró Latorre, que contó que la cartera que le regalaron con Lola se convirtió en “un punto de conflicto” porque la homenajeada “tiene un gusto específico”.

