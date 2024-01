Yanina Latorre se alejó temporalmente de LAM para irse de vacaciones con su marido, Diego Latorre, a una de sus ciudades favoritas, Nueva York, en Estados Unidos, a la que considera su “lugar en el mundo”.

“Me hicieron muy bien estos días en New York. Mi lugar en el mundo. Caminamos, comimos rico, compartimos y disfrutamos un montón. Me voy contenta. Sos mi gran compañero de ruta, Diego”, expresó la panelista en Instagram, etiquetando a su pareja, de quien se mostró muy enamorada.

En el álbum de fotos que Yanina publicó en la red social se la puede ver muy abrigada, posando en las esquinas más importantes de la city, cenando en bellísimos restaurantes con Diego y también saltando por la calle, muy contenta y agradecida por este viaje de a dos.

¿CÓMO DIEGUITO ATRAVESÓ LA CRISIS DE SUS PADRES?

Antes de cerrar, Dieguito admitió que no fue fácil atravesar el escándalo mediático en el que había quedado envuelta su familia.

“Sabía qué había pasado. No era boludo. Pero no entendía tanto lo que pasaba en la tele. No miraba mucho la tele tampoco, menos en ese momento. Me acuerdo de que iba al colegio, por unos días no quise ir, porque estaban todos que me miraban o hablaban, sobre todo la gente más grande, que les gustaba más el chisme. Claramente, no fue un lindo momento, pero intenté no darle bola porque sé cómo es mi familia. Sé que siempre estuvo todo bien y demás”, cerró el joven, sincero.