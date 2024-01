Por primera vez, Dieguito Latorre, el hijo de Yanina y Diego Latorre, reflexionó a corazón abierto y en voz alta sobre la fuerte crisis de pareja que sus padres atravesaron en 2019, luego de que explotara el escándalo con Natacha Jaitt por los chats de él con ella.

“Siento que necesitaron de mí y de mi hermana cuando tuvieron momentos malos, como en todas las parejas, que se discute, se putea. Ellos siguen juntos porque se aman, pero mi hermana y yo somos la razón que tienen para vivir, para compartir en familia y por ahí si nosotros dos no estuviésemos se podrían haber separado. Podría haber pasado cualquier cosa”, destacó el adolescente en diálogo con Infobae.

Además, aclaró que, pese al evidente distanciamiento entre Yanina y Diego, nunca se separaron ni abandonaron la casa familiar. “En realidad nunca llegó a ser una separación. Nunca mi vieja o mi viejo se fueron de mi casa. Yo era chico. Creo que tenía 12, 13 años o poco más, 14, y me acuerdo de que entendía...”, sumó, sincero.

¿CÓMO DIEGUITO ATRAVESÓ LA CRISIS DE SUS PADRES?

Antes de cerrar, Dieguito admitió que no fue fácil atravesar el escándalo mediático en el que había quedado envuelta su familia.

“Sabía qué había pasado. No era boludo. Pero no entendía tanto lo que pasaba en la tele. No miraba mucho la tele tampoco, menos en ese momento. Me acuerdo de que iba al colegio, por unos días no quise ir, porque estaban todos que me miraban o hablaban, sobre todo la gente más grande, que les gustaba más el chisme. Claramente, no fue un lindo momento, pero intenté no darle bola porque sé cómo es mi familia. Sé que siempre estuvo todo bien y demás”, cerró el joven, sincero.