El 30 de marzo, La familia Ingalls (Little house in the prairie) cumplirá sus primeros 50 años de existencia y los sobrevivientes del elenco de la serie, que se emite diariamente por Ciudad Magazine a las 9 y a las 16, se reunieron el 22, 23 y 24 de marzo en un evento a instancias de la cámara de comercio de la ciudad californiana de Simi Valley.

Así era la promoción del evento de La familia Ingalls (Foto: Instagram @littlehousefestival) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Si bien la serie comenzó a emitirse el 11 de septiembre de 1974, el piloto de la serie, en formato de telefilm, se estrenó el 30 de marzo, por lo que los fans conmemoran ese día el aniversario de la serie que se extendió por nueve temporadas hasta mayo de 1982, y luego en tres telefilms.

La Familia Ingalls es emitida por Ciudad Magazine.

De esta manera, este fin de semana la ciudad californiana de Simi Valley, cerca de Los Angeles, se convirtió en el epicentro de un festejo para los seguidores de esta producción, que tuvieron la oportunidad de conocer Big Sky Ranch, el lugar donde se filmó la serie originalmente.

Leé más:

Cómo murió Michael Landon, el inolvidable padre de La familia Ingalls

ASÍ FUE EL FESTEJO POR LOS 50 AÑOS DE LA FAMILIA INGALLS

Según los organizadores, los asistentes al evento pudieron disfrutar de un recorrido exclusivo donde vieron cómo era el pueblito de Walnut Grove en el que vivían los Ingalls y sus vecinos, todo ello amenizado por comida, música y entretenimiento al estilo de la década de 1870 como el clásico pastel de cerezas y los pepinos en vinagre.

El anuncio del evento de La familia Ingalls en Simi Valley (Foto: Instagram @karen_grassle)

Pero, sin duda alguna, el gran atractivo de esta visita fue la posibilidad de conocer a los protagonistas sobrevivientes del elenco. En este sentido, los organizadores anunciaron la presencia de Karen Grassle (Caroline, la madre de Laura), Melissa Gilbert (Laura Ingalls), Alison Arngrim (Nellie Oleson, la némesis de Laura), Lucy Lee Flippin (Eliza Jane Wilder), y Jennifer Donati (la bebé Rose Wilder).

Melissa Gilbert mostró los regalos que le dieron los fans de La familia Ingalls (Foto: Instagram @melissagilbertofficial) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

También fueron de la partida Charlotte Stewart (Eva Beadle Simms), Jonathan Gilbert (Willie Oleson), Rachel Lindsay Greenbush y su hermana Sidney Robyn Greenbush (ambas hicieron a Carrie Ingalls), Brian Part (Carl Sanderson Edwards), Olivia Barash (Sylvia), Brenda Turnbaugh Weatherby (Grace Ingalls) y Jennifer Steffin (Rose Wilder).

El elenco de La familia Ingalls se reunió con sus fans en el evento de Simi Valley (Foto: Instagram @karen_grassle)

Leé más:

Así esta hoy Alison Arngrim, la malvada Nellie Oleson de La familia Ingalls