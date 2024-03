Pedro Alfonso habló con Socios del Espectáculo sobre el rumor de affaire vintage con Flor Vigna, con quien compartió pista en el Bailando 2016.

“Se nota cuando hay mala intención o mala fe de buscar cosas que nada que ver. Cuando uno está tranquilo no pasa nada”, dijo el productor.

Al final, remarcó: “Con mi mujer estamos bien, juntos desde hace mucho tiempo, tenemos mucha confianza. De mi parte estoy muy pero muy tranquilo, no es que me afecte, solo me rompe los huevos”.

PEDRO ALFONSO CONTÓ LA POSTURA QUE TOMÓ ANTE LOS RUMORES CON FLOR VIGNA

Pedro Alfonso contó en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich la postura que tomó ante los rumores de affaire con Flor Vigna.

“¿No levantás el teléfono si te enojas así?”, le preguntó el cronista y él contestó: “Jamás. Imaginate que ni en las épocas del Bailando lo hice que era una locura todo... jamás levanté el teléfono para nada”.