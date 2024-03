Una vez más, algunos participantes de Gran Hermano 2023 fueron sancionados por infringir las reglas del reality de Telefe, y quedaron automáticamente en placa a merced de la decisión del público. Se trata de Joel Ojeda y Nicolás Grosman.

Así lo dio a conocer Gran Hermano después de haber reunidos a todos los jugadores en el living: “Por favor, necesito que me escuchen con mucha atención. Como todos ustedes saben, hay tres instancias en las que tienen autorizado sacarse los micrófonos que es a la hora del descanso, cuando se están duchando y en el interior de la pileta”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Telefe)

“En cualquier otra circunstancia, el uso del micrófono es obligatorio. Incluso, cuando ingresan al baño por cualquier motivo que no sea ducharse. Les recuerdo que, por no haber respetado esta regla esencial del juego, ya me había visto en la obligación de aplicar sanciones. Quiero decirles que esta noche también habrá sanciones y serán severas”, agregó.

Y siguió: “Hoy, observé que dos participantes interactuaron con sus compañeros sin el micrófono colocado. Joel en la cocina y Nicolás en el baño, en una charla con Bautista (Mascia). A esta altura de la competencia, no puedo calificar como un olvido o un descuido este tipo de faltas. Hablar sin micrófono o tapárselo, con el propósito de impedir que yo escuche lo que se habla en mi casa, constituyen transgresiones muy graves que no voy a dejar pasar.

Foto: Captura (Telefe)

“Por lo tanto, Nicolás y Joel, voy a anunciarles mi decisión. A partir de este momento, ambos están nominados. Espero que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse. Muchas gracias”, cerró el comunicado, sumándose en la placa con Paloma Méndez, Martín “el Chino” Ku (ambos fulminados), Rosina Beltrán y Catalina Gorostidi, que fueron previamente sancionados por moverse y hablar en el juego Congelados.

MANZANA SE GANÓ LA MOTO EN GRAN HERMANO 2023

A poco más de tres meses de haber arrancado una nueva edición de Gran Hermano y después de la alegría que se había llevado Martín “el Chino” Ku al ganarse una casa, los participantes tuvieron la posibilidad de competir por una moto.

Y si bien casi todos lograron clasificar (menos los nuevos jugadores, a excepción de Catalina Gorostidi que fue elegida por el Chino para que participe por el premio, beneficio que le otorgó haber atendido el teléfono rojo), fue Federico “Manzana” Farías quien se ganó el vehículo.

Foto: Captura (Telefe)

El joven eligió la llave número 138 (de entre las 200 que había) y no pudo contener la emoción al ver que la cerradura daba vuelta frente a sus ojos y el resto de sus compañeros, quienes se acercaron rápidamente a abrazarlo y felicitarlo: “¡Gracias!”, atinó a decir, muy emocionado.