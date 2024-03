Luego de que se cumpla su objetivo de dejar fuera de Gran Hermano 2023 a Denisse González, Juliana “Furia” Scaglione mantuvo una picante charla con Mauro Dalessio (con quien comenzó un romance) en la apuntó sin filtro contra Rosina Beltrán.

“Como calienta la cámara, yo la veo todo el tiempo. ‘Ay, sos tremendo vos, Gran Hermano’”, lanzó Furia, en referencia a la personalidad de la joven y su forma de relacionarse con el resto de sus compañeros.

“Varias veces se pone las cosas más cortitas para mostrar el culito que tiene de 5 centímetros, y te lo pone en la jeta para calentar la pi…”, agregó, sin tapujos, haciendo alusión a los outfits sensuales que usa Rosina.

Y cerró, tajante: “Cuando yo llegué a la casa quería estar conmigo la mina. Yo le dije ‘no, todo bien, pero no’. Me quería meter a la bañera directo. Me decía ‘¿vamos a la bañera? A mí me gustan las chicas’. Yo tipo, ‘no, flaca, no quiero’. Y se enojó conmigo”.

EL EXPARTICIPANTE QUE VA A INGRESAR A LA CASA DE GRAN HERMANO 2023

A poco de que se viviera una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2023, donde Denisse González quedó fuera de juego (nuevamente, ya que había ingresado en el repechaje) Santiago del Moro reveló que otro exparticipante volverá a encontrarse con sus excompañeros.

Se trata de Lisandro “Licha” Navarro, quien se había ido del reality de Telefe el pasado 3 de marzo por decisión del público: “#GranHermano Qué noche nos espera. Entra Licha/Congelados”, reveló el conductor, dejando en claro que el joven retornará en el juego en el que todos deben quedarse quietos y sin hablar mientras se encuentra la persona en el lugar.

Foto: Instagram (@licha_navarro)

“Espontánea y fulminante”, agregó, dejando en claro que algunos de los chicos ya usaron la herramienta que les permite otorgarles más puntos a los que quieran nominar (3 votos para el primero y 2 votos para el segundo), y el que envía directamente a placa.