Daniela Ballester y Daniel Osvaldo se separaron y Nancy Duré reveló en Socios del Espectáculo por qué la periodista cerró su cuenta de Instagram mientras estaba en plena crisis con el exfutbolista.

“Daniela me había contado que ella había cerrado su cuenta de Instagram porque se sentía acosada por toda la gente que le preguntaba o le decía cosas de esta relación”, dijo la panelista.

Respecto a cuándo empezó el romance de Ballester con Osvaldo, Nancy expresó: “Ella me dejó en claro que cuando conoció a Daniel Osvaldo, él estaba solo, que ya no estaba con Gianinna”.

NANCY DURÉ CONTÓ EL INCÓMODO MOMENTO QUE VIVIÓ CON DANIELA BALLESTER

Nancy Duré contó en el programa de eltrece el incómodo momento que vivió con Daniela Ballester en una peluquería en la que coincidieron y hablaron sobre su romance con Daniel Osvaldo.

“Me dijo ‘¿no me estarás grabando?’ y le dije que no, que estaba tratando de conseguir a un entrevistado para una nota en otro medio”, reveló la panelista.

Luego, detalló indignada que la periodista no quedó conforme: “Y cuando se va de la peluquería, vuelve y me pide que le muestre mi celular para ver si realmente la había grabado o no”.