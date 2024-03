Stephanie Demner aclaró a Intrusos la versión de los codazos que le habría dado a Angie Landaburu en un desfile, según contó Flor de la Ve.

“¿Cómo está la relación con Angie Landaburu? Se habló de unos codazos en un desfile”, le preguntó el cronista y ella contestó: “En mi vida di un codazo”.

“No puedo aportar nada porque no pasó absolutamente nada. Había un montón de gente y yo no voy a hablar del tema, gracias”, agregó contundente.

Stephanie Demner habló con Intrusos.

“¿Tienen un poco de pica desde los Martín Fierro? ¿Se le da más importancia de la que merece el tema?”, insitió el movilero y ella dijo: “Para mí es un tema terminado”.

“¿Se ha mentido todo entonces?”, repreguntó el cronista y la influencer cerró: “100%. Te agradezco un montón la nota, no tengo nada para decir”.

FLOR DE LA VE CONTÓ LA ACTITUD QUE TUVO STEPHANIE DEMNER CON ELLA EN UN EVENTO

Luego de contar en su programa que Stephanie Demner le habría dado un codazo a Angie Landaburu en un desfile, Flor de la Ve contó la actitud que tomó con ella la influencer.

“Stephanie no me saludó el otro día en un desfile... pero yo igual no vi el golpe, simplemente conté una situación que me dijeron y no le gustó”, dijo la conductora.