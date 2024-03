Coqueta y sin filtro, Georgina Barbarossa hizo catarsis en vivo luego de hacer su programa de A la Barbarossa con un largo pelo en la pera ¡y ninguno de sus compañeros le avisó!

“Esta mañana me descubrí un pelo en la pera que llegaba hasta acá (se señala el pecho). ¿Cómo no me lo descubrieron antes?”, dijo la conductora, con énfasis y mirando a cámara.

Avergonzada por el descuido estético, Georgina agregó: “La gente que habrá venido al programa habrá dicho ‘esa mujer, con ese pelo’”.

Y cerró el tema con humor: “¡Hice catarsis! Ahora voy a echar a todos los de maquillaje”.

LUCÍA DE GRAN HERMANO Y SU HERMANA HICIERON CAER EN UNA BROMA A GEORGINA BARBAROSSA

La semana pasada, Georgina Barbarossa protagonizó un divertido momento en su programa. La conductora creyó que estaba entrevistando a Lucía Maidana, tras ser eliminada de Gran Hermano 2023, ¡y estaba hablando con la gemela!

“Cambiamos a Lucía por su gemela y Georgina no se dio cuenta”, leyó la conductora un graph, momento en el que la verdad se reveló y todos los panelistas soltaron la carcajada mientras aparecía la concursante del reality en el piso.

“¡Son unos guachos! ¡Es irreproducible lo que estoy pensando! ¡Se ríen de mi dispersión!”, lanzó, con mucho humor.

“Chicos, si me he confundido a mis hijos que son gemelos, imaginate”, continuó, súper tentada de risa, la conductora que es mamá de Juan y Tomás.