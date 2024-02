Fiel a su estilo , Georgina Barbarossa habló de cómo a los 69 años vive una sexualidad mucho más plena que la que tenía en su juventud. La animadora de A la Barbarossa se sinceró sobre cómo hoy pasa de las relaciones amorosas y prefiere “chonguear”.

“Hace un tiempo aprendí a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”, aseguró en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad). “A mi edad empecé a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”, se sinceró.

“Tengo chongos, relaciones y después somos amigos”, señaló sin vueltas la conductora, que estuvo casada con Miguel “Vasco” Lecuna.

GEORGINA BARBAROSSA SE SINCERÓ SOBRE POR QUÉ HOY ELIGE TENER “AMIGOS CON DERECHOS”

“Yo me cuido, me pongo el chip para estar revitalizada, y el sexo a la tercera edad se lo pasa genial, porque tenés menos prejuicios que de chica”, expresó, sobre esta etapa de su vida.

“He tenido chongos solo por sexo, me di el permiso, y después somos amigos. No me interesa tener otras relaciones. Estoy enfocada en mi familia y mi nieta”, expresó.

“Me encanta este etapa. Hago yoga, gimnasia, acupuntura, lo que más me ayuda hoy en día es mi espíritu porque me siento de 27 años y no paro”, concluyó.