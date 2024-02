Yanina Latorre y Amalia Granta picantearon a Luciana Salazar luego de que denunciara a la panelista y hablara con Socios del Espectáculo de la relación que la diputada tuvo con Martín Redrado.

“Somos dos las que le tenemos que contestar Luciana Salazar.... últimamente esquivando locas nosotras, ¿no?”, comentó la esposa de Diego Latorre en diálogo telefónico con Amalia desde el programa radial El Observador.

“Escuché ahí que te va a hacer un juicio por hostigamiento”, le dijo Granata a Yanina, quien contestó filosa: “Ella es la que hostiga, la que aparece a hablar de estos temas porque no trabaja de nada y no tiene ningún talento”.

Yanina Latorre en El Observador.

“Ella está obsesionada con Redrado, está casado y no lo deja en paz, lo único que hace es perseguirlo, pedirle plata para la cuota alimentaria de alguien que no es hijo de él, me da lástima”, sumó la panelista.

Por su parte, Amalia opinó: “Ella nunca acabó con esta relación, son 20 años. Se le pasó la vida sin poder realizar su vida, sin poder tener una nueva pareja. Y la verdad que en el fondo me da pena”.

QUÉ DIJO AMALIA GRANATA SOBRE LOS DICHOS DE LUCIANA SALAZAR EN SU CONTRA

Amalia Granata habló con Yanina Latorre sobre los dichos de Luciana Salazar respecto de su persona. “Cuando habla de tus problemas de salud mental, ¿no te enoja?, ¿qué te pasa?”, le preguntó la panelista.

Entonces, la diputada aclaró: “Pasó un episodio, pero no fue así. La prensa en Chile lo tomó así. Claro. Yo nunca, la verdad, me senté a explicar absolutamente nada porque fue un tema personal que no fue un intento de suicidio”.