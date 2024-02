El escándalo de la separación de Exequiel Palacios (31) de Yésica Frías (31) escaló a un extremo inesperado, cuando la exesposa del Campeón del Mundo en Qatar 2022 aseguró que está dispuesta a rematar la medalla dorada que la FIFA le entregó al volante de Bayer 04 Leverkusen.

La fuerte advertencia la lanzó furiosa por la negativa del futbolista abonar el saldo del departamento de dos ambientes en Tigre: “Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”.

“Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden por la ley alemana”, chicaneó en una nota con Socios del Espectáculo.

La medalla de Campeón del Mundo de Exequiel Palacios.

En ese punto, Yésica fue sugestiva con su velada amenaza: “Creo que el hecho de que hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros, de la familia, y las cosas que yo sé que me contó de la Selección, no le conviene”.

“A él le conviene que yo me calle la boca, no que hable. Hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí”, cerró.

Lionel Messi, Exequiel Palacios y Angel Di Maria.

“VOY A SUBASTAR TODO PARA PAGAR MI CASA”, ASEGURÓ LA EX DE EXEQUIEL PALACIOS

Con el hogar repleto de recuerdos del Mundial Qatar 2022 en el que todavía era pareja de Exequiel Palacios, Yésica Frías blanqueó: “Yo tengo cosas que él me regaló”

En ese momento, el periodista Matías Vázquez bromeó con que “con una camiseta” que venda le alcanzaría para comprar la parte que resta del departamento, y la influencer admitió: “Es lo que voy a hacer”.

La medalla de Campeón del Mundo de Exequiel Palacios.

Sorprendido, el notero de Socios del Espectáculo le consultó si además remataría la medalla dorada y ella afirmó: “Sí. Voy a subastar todo para pagar mi casa”.

“Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo”, siguió.

Yésica Frías, la exesposa de Exequiel Palacios.

Hasta que se justificó: “Yo también estuve trabajando cuatro años al lado de él. Yo no pido que me mantenga. Pido que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido, que por lo menos terminemos como corresponde”.

Al final, Yésica Frías blanqueó los problemas de salud que padece y que se agravaron tras la separación de Exequiel Palacios: “Estoy medicada por depresión y ansiedad, tomo pastillas para dormir porque no puedo dormir más de tres horas. Cuando me pasó lo de mi bebé quedé muy mal. Lo pude sanar, pero es un tema que duele”.