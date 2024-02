Yésica Frías, la exesposa de Exequiel Palacios, habló con Socios del Espectáculo sobre la supuesta amante del futbolista, Rocío Hrabar, y lanzó una fuerte acusación en su contra.

“Yo afirmo mi separación en mi cuenta de Instagram y no di nombres de nada, además no sabía su nombre. Creo que la identidad se la dio sola, quizás lo necesita”, comenzó diciendo frente a cámaras.

Fue entonces cuando dijo: “Si yo tengo que hablar de lo que pasó en mi casa, a mí me faltó una campera y sin embargo no le hice la denuncia. Me robó una campera”.

Rocío Hrabar, la supuesta amante de Exequiel Palacios (Foto: captura de Socios del Espectáculo).

“Tengo el recibo de compra y ella se mostró en las redes con mi campera. La campera la compré yo, no Exequiel”, aseguró Yésica y Matías Vázquez sumó: “Tiene un valor de 1500 euros”.

YÉSICA FRÍAS, PICANTÍSIMA CON LA SUPUESTA AMANTE DE EXEQUIEL PALACIOS

Tras afirmar que Rocío Hrabar, la supuesta amante de Exequiel Palacios, le habría robado una campera de una marca de lujo, Yésica Frías fue picantísima con la modelo en diálogo con Socios del Espectáculo.

“A mí la plata no me importa, quizás la chica no se la puede comprar y es feliz con esa campera y bueno, se la dejo. Pero no la ataqué en ningún momento, ella no tuvo nada que ver con mi separación”, sentenció.