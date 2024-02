Yanina Latorre reveló en LAM por qué Pampita solo pide menú vegetariano en las bodas a las que va invitada luego de asistir a la fiesta de Cande Tinelli y Coti Sorokin.

“Yo no como carnes rojas entonces generalmente pido el menú vegetariano y a Pampita le traen el menú vegetariano, pero yo la vi comer asado...”, comentó la panelista.

Luego, relató la charla que tuvieron al respecto: “‘¿Pero vos no comés carne?’, le pregunté y me dijo: ‘en un casamiento me cayó mal un pedazo de carne, me intoxiqué y nunca más como carne en un casamiento’”.

PAMPITA RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS QUE RECIBE POR LOS PEINADOS DE ANA GARCÍA MORITÁN

Pampita habló con Intrusos sobre el cuestionamiento que recibe de sus seguidores por los peinados que le hace a su hija con Roberto, Ana García Moritán.

“Me gustan los peinados que le haces”, le dijo Flor de la Ve y fue entonces cuando ella explicó: “Me re divierto, la gente piensa que está re tirante pero no”.

Ana, la hija de Pampita, es furor en las redes sociales por sus looks.

“No se preocupen, porque a veces me dicen que está muy tirante. Pero su pelo es tan finito que queda así porque es finito”, dijo la conductora y modelo sobre su nena.