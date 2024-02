La polémica por la supuesta paternidad de Sandro de Sandra Junior quedó saldada por la Corte Suprema bonaerense, que emitió un fallo unánime en el que dictaminó que Roberto Sánchez no tuvo descendientes, pero la mujer que clamaba por su identidad aseguró que no se dará por vencida.

“Nunca la Justicia de Buenos Aires trató con respeto y coherencia mi historia”, protestó Sandra en diálogo con Carlos Monti para Entrometidos en la Tarde.

Luego, ironizó a pesar de que los cotejos genéticos no dieron coincidencia: “Sandro no tuvo hijos. Roberto Sánchez sí”.

Fueron los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria y Luis Esteban Genoud quienes confirmaron el fallo de primera y segunda instancia, además del dictamen del Procurador General, Julio Conte Grand, en la causa C. 124.254.

QUÉ HARÁ SANDRA JUNIOR ANTE EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA BONAERENSE

Desafiante, Sandra Junior aseguró que apelará el fallo que le negó la relación filiar con Roberto Sánchez, Sandro.

“La Justicia no me cerró las puertas, me liberó. Me liberó de la Corte y la Justicia de la Provincia de Buenos Aires”, exclamó.

“¡Hay más instancias y yo voy por ellas! A la Corte Suprema de la Nación”, sentenció la mujer que insiste en ser la hija biológica de Sandro a pesar de haber tenido tres fallos adversos.