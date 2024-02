Más allá de la súper fiesta que tuvo Mirtha Legrand, con Susana Giménez como invitada de honor sorpresa, la Chiqui celebró sus 97 años en La Noche de Mirtha junto a Laurita Fernández, Pampita, Lucía Galán y Arturo Puig.

Aunque la parte más emotiva fue al comienzo de la velada, cuando la producción la hizo emocionar con un breve compilado de imágenes sobre su vida: “Me van a hacer llorar. Qué barbaridad”.

Y tras la ironía, exclamó satisfecha: “¡Qué vida maravillosa!”.

“Hoy cumplo 97 años, y si Dios me da salud me da salud dentro de tres años voy a ser centenaria. ¡Y estaré todavía en televisión! Yo nunca decía mi edad, pero ahora lo hago porque son años muy bien vividos, trabajosos. Nunca dejé de trabajar”, afirmó orgullosa.

“Pasé toda mi vida trabajando, eso me daba mucha felicidad y me convirtió en lo que soy. Nunca dejé de trabar. Qué carrera he hecho”.

EL EMOTIVO RECUERDO DE MIRTHA LEGRAND A SUS HERMANOS FALLECIDOS

En ese punto, Mirtha agradeció a su familia, “sobre todo al público” y expresó: “Quiero recordar a mi amada Goldie, mi gemela. Porque a uno se le muere un hermano y es un hermano, pero cuando se muere una gemela con la que estuviste en la panza de madre es muy fuerte… Y a José, mi querido hermano”.

“Es un día muy especial, no dormí en toda la noche pensando y pasando revista a toda mi vida, por lo que he pasado desde jovencita. A los 14 años hice mi primera película, y desde entonces, nunca dejé de trabajar”, cerró Mirtha Legrand.