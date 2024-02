Yanina Latorre reveló que Guillermina Valdés es la única ex de Marcelo Tinelli que no está invitada al casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin, que se realizará este sábado 24 de febrero.

“Lamento decirles que Cande Tinelli no invitó a Guillermina Valdés al casamiento”, informó Latorre y explicó que la propia hija de Tinelli se lo confirmó mediante audios de WhatSapp.

Latorre dijo que este hecho no la sorprendió: “Si la odiaba”. Y agregó: “Es a la única que no invitó de las ex de Marcelo. Se ríe cuando le pregunté porque soy una con… de lo que pienso”, compartió Yanina.

Yanina Latorre y Marcelo Tinelli

QUÉ HARÁ YANINA LATORRE EN LA BODA DE CANDE TINELLI

“A Milett le voy a decir ‘che, Guillermina no está invitada’... Quiero ver qué me dice”, adelantó Yanina.

Así es la invitación al casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Fuente: Captura eltrece.

Y concluyó: “Voy a ir a hacer quilombo. Voy a ir llevando y trayendo”.