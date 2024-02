Noelia Antonelli hizo un profundo análisis de la personalidad de Juliana “Furia” Scaglione, una de las participantes más explosivas de Gran Hermano 2023.

La panelista de A la Barbarossa aseguró que la entrenadora tiene un “desequilibrio emocional” y lo argumentó punzando.

En ese marco, Nancy Pazos también se refirió sobre Furia y Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano 2023 que busca su reingreso en el repechaje, no dudó en defender a la entrenadora.

FUERTE OPINIÓN DE NOE ANTONELLI SOBRE FURIA DE GRAN HERMANO 2023

Noe Antonelli: -Agostina es justiciera, bien de su profesión. Porque hay que decir todo: afuera hay un gran fanatismo por Furia, pero Furia es una chica que hoy te quiere y mañana no te quiere. Tiene un desequilibrio emocional que no es coherente.

Nancy Pazos: -Furia es un horror. Furia es todo lo que está mal. No entiendo el fanatismo por Furia.

Cata de Gran Hermano 2023: -Para mí Furia no es un horror. No la conocen. No es violenta. La gente que dice que es violenta me tiene cansada.

Noe: -Perdón, pero hay que decir todo, cuando uno ve las imágenes de Furia, ve actitudes que son completamente incongruentes. Podés tenerle respeto como jugadora. Es magnética. La casa sin ella seria aburrida, pero tiene actitudes que no son honestas con sus compañeras…

Cata: -No. Ella es cien por ciento honesta.

Noe: -A ella cuando no le das bola, de repente, te empieza a atacar. Lo hizo con el Chino... Para mí esta casa está llena de gente mansa porque está Furia. Ninguno pudo levantar el perfil porque ella tiene una manera de ser tan avasallante que cualquiera queda chiquitito al lado de ella.

Cata: -No, ella hace la suya…

Noe: -La gente de afuera compró su sensibilidad. Lo que hace es una defensa de una persona lastimada en la vida, pero convivir con una persona así es difícil.