Un momento muy especial se vivió en una transmisión en vivo del Kun Agüero en la plataforma Twitch cuando, en medio de las versiones de que podría regresar al fútbol de la mano de Carlitos Tévez en Independiente, le mandó un mensaje a su cardiólogo preguntándole si podría volver a jugar. La respuesta lo dejó feliz.

“Vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde y hacerte correr como si fuera el partido. Yo te diría que te prepares, que tenés una esperanza”.

A fines de 2021 el futbolista tuvo que retirarse de las canchas después de que se descubrió que tenía un problema cardiaco. “Si me llama Carlitos, ¿qué querés que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo para jugar 20 minutos. ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?”, lanzó, mientras le mandaba un mensaje al cardiólogo, Roberto Peidro.

“¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10 al menos. 20 es mucho. Imaginate que me lesioné pateando al arco solo, imaginate con dos centrales. En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione yo creo que estamos bien. No pasó más nada. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacemos un test, hacemos algo? ¿Qué opinás vos, qué le puedo comentar a la gente?”, apareció diciendo el futbolista y la respuesta no tardó en llegar.

LA FELICIDAD DEL KUN AGÜERO CUANDO SU CARDIÓLOGO LE HABLÓ DE VOLVER AL FÚTBOL

“¿Qué haces Sergio? Escuchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde y hacerte correr como si fuera el partido”, comentó el médico, mientras la cara del Kun cambiaba.

“Yo te diría que te prepares, que tenés una esperanza. Deciles que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro”, detalló.

“Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20 o 30 días hacer la prueba de ejercicio como esto que te digo y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico”, completo el profesional, mientras el rostro del jugador reflejaba toda su alegría.