A casi siete años de la separación de Karina La Princesita, Sergio “Kun” Agüero quedó descolocado en plena nota cuando le preguntaron por la cantante, quien en 2023 contó que atravesó problemas de ansiedad, angustia y depresión.

“¿Qué te parece todo lo que está sucediendo alrededor de Karina La Princesita, que es tu ex? Ella pasó un mal momento por un tema de salud mental, ¿no sé si estabas al tanto o si te comunicaste con ella para ver cómo lo estaba atravesando?”, le dijo el notero de Socios del Espectáculo.

Serio, el exfutbolista respondió: “Te soy sincero, no sé qué está pasando. No me enteré de nada”.

“Con ella nunca tuve relación, después de que cortamos allá por el 2017. Nunca más tuvimos contacto”, afirmó el Kun, tajante.

“¿Pero terminaron bien?”, le retrucó un cronista. Y, lejos de coincidir con lo que Karina declaró tras la ruptura, Agüero contestó: “Sí, sí, que yo sepa, sí”.

KUN AGÜERO HABLÓ DEL RUMOR DE EMBARAZO DE SOFÍA CALZETTI

En el evento, Kun Agüero también dialogó en vivo con LAM y Maite Peñoñori le preguntó por los rumores de paternidad con Sofía Calzetti.

“Con Sofi, ¿tienen ganas de ser padres?”, le consultó la panelista de América. Y Fernanda Iglesias lo apuró: “Dijeron que ella estaba embarazada”.

“No, por ahora estamos bien. Siempre hay rumores. Es más, todos los años la embarazan, pero estamos muy contentos”, contestó el exfutbolista.

Sobre si tiene el deseo de volver a ser papá, el Kun señaló: “En algún momento, obviamente que sí. Tenemos muchas ganas, pero será en el momento que tenga que ser. Por ahora, estamos muy bien y muy contentos”.