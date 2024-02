De visita por la Argentina, Sergio “Kun” Agüero asistió a la inauguración de un restaurante y no eludió preguntas.

Al exfutbolista le preguntaron por los rumores de embarazo de Sofía Calzetti y lo sorprendieron con una pregunta íntima sobre Gianinna Maradona, la madre de su hijo Benjamín Agüero.

“Aparentemente, la madre de tu hijo está de novia, no sé si pudiste saber algo”, le comentó el notero de Socios del Espectáculo a Agüero.

“¡No! No sé nada”, dijo el Kun, con una sonrisa pícara, mientras se alejaba del micrófono.

“Tajante. ‘No, no sé nada’”, le retrucó el notero. Y el exfutbolista acotó: “Te juro. No sé nada. Pero me parece bien”.

En ese marco, el notero de Intrusos le preguntó: “¿No te interesás cuando tu ex se pone de novia? Lo digo por tu hijo. No por ella, que puede hacer su vida”.

Y el Kun respondió contundente: “Mientras ella está bien y Benja esté feliz, todo más que bien. No le tengo que decir con quién estar, para nada. Aparte, me llevo muy bien con ella. No tenemos ningún problema”.

Sofía Calzetti y Kun Agüero (Movilpress) Por: MOVILPRESS

KUN AGÜERO HABLÓ DEL RUMOR DE EMBARAZO DE SOFÍA CALZETTI

En el evento, Kun Agüero también dialogó en vivo con LAM y Maite Peñoñori le preguntó por los rumores de paternidad con Sofía Calzetti.

“Con Sofi, ¿tienen ganas de ser padres?”, le consultó la panelista de América. Y Fernanda Iglesias lo apuró: “Dijeron que ella estaba embarazada”.

“No, por ahora estamos bien. Siempre hay rumores. Es más, todos los años la embarazan, pero estamos muy contentos”, contestó el exfutbolista.

Sobre si tiene el deseo de volver a ser papá, el Kun señaló: “En algún momento, obviamente que sí. Tenemos muchas ganas, pero será en el momento que tenga que ser. Por ahora, estamos muy bien y muy contentos”.