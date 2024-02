Mana se presentó en Buenos Aires el martes por la noche después de ocho años y Ciudad dijo presente en el imperdible show.

La banda liderada por el cantante Fher Olvera dio el primero de los cinco conciertos que dará en su paso por la ciudad porteña.

El compositor aprovechó para expresar a su público: “¡Qué emoción estar de vuelta en estas hermosas tierras después de tantos años! ¡Dios mío!”.

Maná en Argentina (Foto: Movilpress).

“Ocho años de no vernos; nos parecieron siglos. No sé por qué pasaron tantos años de no venir a un país que amamos tanto”, agregó Olvera en el escenario.

LAS FOTOS DE MANÁ DE SU PRIMER SHOW EN ARGENTINA

Maná en Argentina (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.