Desde que Noelia Marzol se convirtió en mamá, primero de Donatello y después de Alfonsina, su vida gira en torno a la hermosa familia que formó con Ramiro Arias, buscando el equilibrio con su profesión.

En sus redes sociales, la bailarina comparte las ocurrencias de sus hijos y cómo van creciendo.

Ahora, la protagonista de Sex mostró en un video cómo los hermanitos juegan en su casa y el mayor “hace la comida” a la pequeña. ¡Hermosos!

Noelia Marzol se quejó sin filtro de sus padres por cómo consienten a su hijo: “¡A mí no me dejaban!”

Luego de haberles confesado a sus seguidores de Instagram lo mucho que le está costando conseguir colegio para su hijo Donatello, Noelia Marzol se quejó sin filtro de sus padres por cómo lo consienten cada vez que lo van a visitar.

A través de sus stories de Instagram, compartió una dulce foto de su nene mirando televisión en el living con sus abuelos, todos tirados en el sillón y con la luz apagada, solo iluminados por los destellos del aparato. Entonces, la bailarina comparó la forma en la que sus padres son con Donatello, muy diferente a cómo eran con ella cuando era chica.

Noelia Marzol no encuentra colegio para su hijo Donatello: cuáles son sus estrictas exigencias (Foto: Instagram /ramiroarias13)

“Abuelos... ¿Alguien me explica cómo es que consienten así a mi hijo? No recuerdo ni que me dejen hasta las 12 estar despierta, menos comiendo caramelos y menos aún mirando una película”, se quejó, divertida, en su red social. ¡Dona tiene coronita!