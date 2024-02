Noelia Marzol suele usar sus redes para compartir los momentos más importantes de su vida con sus hijos, su trabajo (en Sex y en el Bailando 2023, en el cual finalizó en segundo lugar), proyectos personales y, por supuesto, con su marido Ramiro Arias.

En esta oportunidad, la bailarina reveló que su pareja, con quien tuvo a sus nenes Alfonsina y Donatello, olvidó una de las fechas más importantes de su vida: su aniversario.

Entre carcajadas hasta las lágrimas, la modelo se filmó con Ramiro desde la casa para comentar lo ocurrido y compartir con sus fans el desopilante momento.

“Pasaron 11 días. Sos un chanta bolud..., no lo puedo creer”, dice Noelia en el video, riéndose.

NOELIA MARZOL RETÓ A SU MARIDO POR SALUDARLA POR SU ANIVERSARIO 11 DÍAS DESPUÉS

“Así serio me dice ‘Mi amor, feliz aniversario. Te amo’. Me fijo la fecha y 11 días pasaron...”.

“Pero me acordé”, le dice Ramiro, a lo que ella reconoce: “Sí, yo no me acordé. Es que tenemos que hacer la fiesta”, argumenta, ya que se casaron en plena pandemia por civil y aún no tuvieron su fiesta de casamiento.