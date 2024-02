A una semana de haber participado de la final del Bailando 2023, en la que resultó subcampeona junto a Jony Lazarte, Noelia Marzol comenzó a buscar colegio para su pequeño hijo Donatello, pero tuvo que recurrir a sus seguidores para obtener recomendaciones.

Ocurre que la actriz de Sex, viví tu experiencia tiene una serie de requisitos para la escolaridad del hijo que tuvo con Ramiro Arias, que en mayo cumplirá tres años, y no logra dar con la institución que los cumpla al pie de la letra.

“Voy a decir algo polémico seguramente para muchos, pero es lo que me pasa. Estoy buscando colegios para Dona. ¿No existe algún colegio de zona norte en donde NO usen Tablet?”, preguntó Noelia a través de una encuesta en sus stories de Instagram.

El pedido de Noelia Marzol sobre la escolaridad de su hijo Donatello (Foto: Instagram)

CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE NOELIA MARZOL PARA EL NUEVO COLEGIO DE SU HIJO DONATELLO

La publicación de Noelia le valió un aluvión de respuestas que la llevó a reflexionar sobre la condición que había puesto, por lo que más tarde decidió agregar las otras condiciones que tenía en mente para que el pequeño curse su salita de tres años.

“No es mi única pretensión, me retracto. Que (el colegio además) sea laico, que no usen Tablet, bilingüe y que NO ofrezcan rugby como deporte”, agregó la bailarina, que está en pareja con un futbolista.

De esta manera, las publicaciones de Noelia continuaron generando debates y respuestas en su perfil de la red social y no fueron pocas las opciones que le acercaron para poder concretar el año lectivo del pequeño Donatello.

