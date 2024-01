En los minutos iniciales de la mega final de Bailando 2023, Jony Lazarte sorprendió a Marcelo Tinelli con su tremenda cara de malestar, cuando ingresó a la pista de la mano de Noelia Marzol.

Intrigado con la situación, el conductor le preguntó al bailarín qué le pasaba y Lazarte se despachó sin filtros porque sus amigos no pudieron entrar al estudio para ver la final, como lo hicieron gala a gala, porque el lugar estaba colapsado de gente. En ese tono, el bailarín también le dio un palo a la producción y Marzol quedó impactada en vivo.

EL FUERTE ENOJO DE JONY LAZARTE EN LA FINAL DEL BAILANDO 2023

Marcelo Tinelli: -¿Qué pasa? Te pregunté “¿todo bien?”. Y la respuesta fue “¡no!”.

Noelia Marzol: -No. ¡Nada! ¡Nada!

Tinelli: -¿Qué pasó?

Jony Lazarte: -Hoy, como hay muchísima gente, mis amigos que vinieron todos los programas quedaron afuera...

Tinelli: -¡Pará! También quedaron familiares míos. Hay dos primas de Bolivar que quedaron afuera. “¿Pero vos no tenés banca?”, me empezaron a putear a mí. ¿Cuántos amigos quedaron afuera?

Jony Lazarte: -Son 20. Son los que vienen siempre.

Tinelli: -¡20 más!

Lazarte: -Me da cosa, y me pone mal ponerme en esta postura porque tendría que estar en otra, pero es más fuerte que yo. Igual voy a dar lo mejor cuando empiece la música.

Tinelli: -Pero ¿no vas a bailar como el traste porque están los 20 pibes afuera?

Lazarte: -Me da cosa porque es gente que me acompañó todo el año. La producción me decía “che, que vengan tus amigos”. Y me pone mal porque son amigos de la vida, pero ya está. Perdón.

Tinelli: -Te vi con cara seria, pero hay que salir de ese mood.

TULI ACOSTA, CAMPEONA DE BAILANDO 2023

Tuli Acosta se convirtió en la campeona de Bailando 2023, en una final a puro talento.

La joven debutante en el certamen de Marcelo Tinelli se impuso por una mínima diferencia ante Noelia Marzol, en una ajustadísima votación telefónica que batió records.

La cantante y bailarina se coronó campeona con el 50,1% por ciento de los votos.