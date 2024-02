Wanda Nara publicó desde su cuenta oficial de Instagram unas postales de la escapada familiar que realizó junto a Benedicto y Constantino López, Francesca e Isabella Icardi.

La empresaria y los hijos que tuvo fruto de su matrimonio con Maxi López y Mauro Icardi se tomaron unos días de vacaciones en Bolu, Turquía, donde practicaron deportes en la nieve, entre otras actividades.

Wanda Nara en sus redes sociales.

“Me escapé unos días a la nieve, necesita un poco de frío y compartir tiempo con mis hijos, juegos, deporte y rica comida”, escribió la conductora en el posteo que compartió en sus redes sociales.

Wanda Nara en redes sociales con sus hijos.

Wanda Nara en redes sociales con sus hijos.

Wanda Nara en redes sociales con sus hijos.

Wanda Nara en redes sociales con sus hijos.

Wanda Nara en redes sociales.

Wanda Nara en redes sociales con sus hijos.

Wanda Nara en redes sociales.

Wanda Nara en redes sociales con sus hijos.

WANDA NARA DEJÓ EN CLARO QUÉ PASÓ CON L-GANTE

Wanda Nara dejó en claro en una nota con Intrusos qué pasó con L-Gante: “Es muy amigo mío, cuando trabajo con la gente me encariño. Ahora estamos en un momento que estamos alejados y enojados”.

“Lo de L-Gante no lo inventamos nosotros, lo dijo él en su momento”, le retrucó Pampito y la artista confesó: “Claro, por eso me enojé, porque no fue así”.