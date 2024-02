Muy contenta por haber superado ¡las dos millones de visualizaciones! en YouTube, Wanda Nara compartió un dato inédito sobre la coreografía de su nuevo tema, O Bicho Vai Pegar, que es todo un éxito. Para sorpresa de sus fanáticos, la conductora reveló que su marido, Mauro Icardi, tuvo mucho que ver en el armado de la coreografía.

En medio de la alegría de Wanda por la excelente respuesta de los usuarios, que se coparon con su canción y elogiaron el video que se filmó en la favela de Barasil, Wanda posteó en Instagram un video ensayando la coreografía del tema en su habitación de hotel junto a Mauro.

“Mi mejor profesor de baile, acá cuando preparábamos la coreo en Brasil”, expresó la conductora, al pie del clip que muestra a Icardi marcando los pasos principales de la coreo y a ella siguiéndolo a puro ritmo, antes de correr a abrazarlo y de tirársele encima con inmenso cariño. ¡Apoyo incondicional!

REAPARECIÓ GISELA BARRETO Y FUE A FONDO CONTRA EL VIDEOCLIP DE WANDA NARA: “ES UNA FORMA FÁCIL DE GANAR PLATA CON EL CULETE”

No fue Socios el único ciclo en el que se analizó el alcance y la calidad del video de Wanda, ya que en El Impertinente Tomás Dente y su panel también se mostraron muy críticos con la producción que hizo la mediática en una favela de Brasil. “La conozco hace 20 años, pero la verdad es que no está bueno esto. Me parece que es caer en el lugar común, en una ecuación trillada”, dijo el conductor.

“Las nenas y los nenes son los que consumen muchas veces esa música, entonces después tenés nenitas y nenitos de cuatro, seis, ocho o diez años haciendo esos movimientos que son jorobados. Y encima está lleno de depravados además”, agregó Andrea Bissio.

“Yo creo que esto es muy mediocre para la sociedad argentina, y así estamos. Las letras soeces, los movimientos… Todo está sexualizado. Algunas mamás suben a las nenitas chiquitas en las redes bailando esto”, expresó Gisela Barreto. “Así le vas diciendo a los niños que esta es una forma de ganar dinero fácil: ‘Andá y mové el culete’ ¡No! ¡Estudien chicos, sean responsables y den el ejemplo!”, agregó la panelista.