Flor Vigna y Luciano Castro decidieron separarse hace un tiempo y ahora ambos se encuentran haciendo el duelo correspondiente. Una especialista analizó a la pareja y dio contundentes declaraciones sobre los sucedido.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Eva Karina Barrios habló sin rodeos sobre la ruptura.

“Este año es de confrontación con el dragón para Flor; ella está en una etapa de cambios y decisiones fuertes, como lo fue la separación. Luciano, por otro lado, tiene un año de bajo perfil en el que debe proyectarse más y no mostrarse tanto”, comenzó diciendo la vidente.

Continuando con su análisis, afirmó: “Veía venir esta ruptura desde hace tiempo. La separación era inevitable para ellos; también veo energías oscuras, cartas muy negativas cuando pregunto por Luciano y Flor, señales de asuntos sin resolver”.

CUÁL HABRÍA SIDO EL VERDADERO MOTIVO DE LA SEPARACIÓN ENTRE FLOR VIGNA Y LUCIANO CASTRO

La vidente siguió su relato: “Esto sugiere que había malas energías. Puede haber personas falsas alrededor, individuos que no deseaban la felicidad de esta pareja. Son problemas no resueltos que ellos no pudieron superar para continuar juntos”, agregó Eva, quien optó por no mencionar a nadie del círculo cercano de Vigna y Castro.

“Aquí no veo infidelidades ni traiciones, ni engaños. Uno de los dos necesitaba libertad; la relación se había vuelto opresiva”.

“En este caso, parecía que la ruptura era inevitable, y puede haber personas con malas intenciones que lanzaban energías negativas hacia Luciano y Flor. Aquí no veo infidelidades ni traiciones, ni engaños. Uno de los dos necesitaba libertad; la relación se había vuelto opresiva”, comentó Barrios mientras consultaba las cartas sobre los famosos.

Finalmente, concluyó de manera incisiva: “No veo que haya una tercera persona en discordia, simplemente necesitaban terminar la relación. Puede tratarse de envidia de parte de otros hacia la pareja o hacia cada uno individualmente”.