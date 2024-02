En la noche en la que debe decidir a quién de sus compañeros salva de placa, Agostina y Furia fueron llevadas por Santiago del Moro a hacer un careo tras la feroz pelea que las distanció ¿para el resto del certamen?

Sin embargo, el resentimiento y el maltrato entre las dos participantes era tan fuerte que el conductor decidió tomar partido en el asunto y decidió hablar con cada una por separado, pero el tramo de Furia se le hizo muy difícil por la ira de la doble de riesgo.

Lo que iba a ser un ida y vuelta, se transformó en casi un monólogo por parte de Furia, que se quejó de la falta de consideración de Agostina y de la supuesta “envidia” que le tendría la policía por la fama que trascendió los muros de la casa de Gran Hermano.

FURIA DESCARGÓ TODA SU ANGUSTIA POR LA PELEA CON AGUSTINA CON SANTIAGO DEL MORO

“Ella no iba a querer arreglar nada y yo entendí que no hacía falta. Me vienen picando y no solamente ella, sino varios de la casa. Yo tengo un montón de sanciones: pónganse en mi lugar, que vine acá a jugar un juego”, comenzó diciendo Furia.

“Me viven picando y yo no puedo reaccionar de ninguna manera y le aviso directamente a Gran Hermano que cuando a mí me tiembla la mano, toque el timbre y me deje entrar al confesionario”, reveló la participante.

“En ningún momento le falto el respeto a las personas si no me vienen a molestar. (…) Acá las cosas son muy intensas, no es la culpa de cada uno”, sentenció.

LA TREMENDA REFLEXIÓN DE FURIA ANTE LA PRESIÓN DE SUS COMPAÑEROS EN LA CASA DE GRAN HERMANO

“Quiero que entiendan: ella (por Agostina) me dijo cuarenta veces que se quería ir con Lisandro, pero él no quiere jugar con nosotras. Lo intenté de todas las formas para quedarme con Agos, pero no quiere”, aseguró Juliana.

“¿Qué dije yo el primer día? El que se enoja, pierde. No pises el palito, no lo pises”, le recordó Del Moro a Juliana. “Ahora estamos más unidos porque somos poquitos. Es una cag… estar sola y aislada a un costado. Yo lo viví mucho tiempo y por eso la gente me ayudó. (…) Yo me quedo porque la gente me viene a gritar porque me quieren. Y me quieren ver, no sé, muerta”, le contestó ella.

“Desde que entré acá me dijeron que soy la protagonista del programa, que me dan todo. Mentira, yo soy igual que todos. Soy una instructora de fitness. Acá hay gente famosa que me dice que tienen 100 mil seguidores y me dice a ver qué me va a pasar el finde en la placa”, cerró Furia ante Santiago del Moro.

