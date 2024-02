Antes de culminar el último programa que hizo desde el Hotel Costa Gala de Mar del Plata (antes de regresar a Buenos Aires) Mirtha Legrand compartió su emoción por el cariño que recibió del público e hizo un profundo análisis en vivo.

“Yo todavía valoro tanto el aplauso. A veces digo ‘¿qué pensarán de esta mujer grande, que sigue trabajando, que empezó a los 14 años y tengo muchísimos años más y sigo en esto? ¿Qué pensará la gente?, ¿y ésta hasta cuándo va a seguir?”, expresó la conductora de La Noche de Mirtha.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharla, Vivivana Saccone (una de las invitadas al programa de eltrece) tomó la palabra: “No, todo lo contrario, Mirtha. No sabés lo importante que es para los artistas que vos vayas a vernos”, lanzó.

“Esperamos ese momento, es algo que se habla en camarines y que todos esperan. Que venga Mirtha a ver el espectáculo es lo que todos queremos”, agregó la actriz. Y Mirtha cerró, a corazón abierto: “Yo veo la gente que me espera en la entrada y me emociona, hasta corren detrás del auto”.

LA PREGUNTA AL HUESO DE MIRTHA LEGRAND A MARTÍN BOSSI EN VIVO

Fiel a sus preguntas directas, Mirtha Legrand sorprendió a Martín Bossi desde el hotel Costa Galana de Mar del Plata (donde está conduciendo La Noche de Mirtha, que se transmite por eltrece) al consultarle por su colega, Fátima Florez.

Todo comenzó cuando la conductora felicitó al actor en la mesa frente al resto de los invitados: “Qué bien te está yendo, Martín, muy bien. ¡Felicitaciones! Estás llenado todas las funciones, qué bárbaro. ¿Estás encabezando o encabeza Fátima Florez?”, indagó”.

“No, no me llevo mal (con Fátima Florez). Los medios hacen siempre una rivalidad, pero no tengo problema. Me parece una laburante”.

“¿Te llevás mal con Fátima Florez? Estas son las preguntas de la Chiqui”, agregó, rápidamente. Y Bossi le respondió con humor: “Ya vengo preparado, ¿sabés como dormí? Así (hace gesto de abrir grande los ojos)”.

“No, no me llevo mal. Los medios hacen siempre una rivalidad, pero no tengo problema. Me parece una laburante”, remarcó el artista. Y la Chiqui cerró: “Se está haciendo muy buen teatro en Mar del Plata”.