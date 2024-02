Orgullosa del camino que recorrió desde que comenzó su carrera artística, Marcela Kloosterboer contó que no siempre pasó por momentos agradables y fue contundente al revelar qué haría si Juana (la hija de 7 años que tiene con su esposo, Fernando Sieling, con quien también tiene a Otto, de 4) decide seguir sus mismos pasos desde tan pequeña.

“Empecé a trabajar muy chiquita, a los doce. Siempre lo volvería a elegir, pero a mi hija no la dejaría tan chiquita porque era otra época, más relajada, sobre todo en relación a la imagen, porque las redes sociales de hoy son de muchísima exposición”, remarcó Marcela en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No fue fácil poner los límites al empezar desde tan chiquita. Recuerdo que me pedían en las escenas hot que me saque la remera y me quede en corpiño cuando era chica y recién entré a Pol-Ka”, agregó.

Y cerró: “A mí me costaba poner el límite porque otras compañeras no se sentían incómodas y se sacaban las remeras o hacían escenas de sexo. Pero aprendí a poner el límite porque a mí personalmente me daba pudor, a la fuerza me lo tuvieron que entender”.

CONTUNDENTE MENSAJE DE MARCELA KLOOSTERBOER CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

Mientras los usuarios de las redes sociales compartían tiernas fotos de sus gatitos y perritos saludándolos por el Día del Animal, Marcela Kloosterboer aprovechó esta fecha especial para alzar su voz contra la explotación de los animales.

La actriz compartió una tierna selfie con su mascota a través de sus stories de Instagram. Y si bien la saludó por su día, dejó bien en claro que todos los animales deberían ser tratados con igualdad y no solo los domésticos.

“Feliz en tu día, perri... Será feliz para los demás cuando estén libres de tanta explotación y sufrimiento”.

