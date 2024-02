Socios del Espectáculo cumplió 500 programas esta semana a poco del inicio de la tercera temporada del programa de las mañanas de eltrece.

De la mano de Mariana Brey, Nancy Duré y Matías Vázquez, el conductor festejó este momento y explicó por qué no están Paula Varela y Pallares.

“Ya saben que Adri está de vacaciones, nosotros quedamos con el equipo... hoy cumplimos 500 programas”, comentó el conductor en la emisión.

A modo de humor, Lussich comentó: “Pallares, cómo me abandonaste para el festejo de los 500, tampoco está Paulita. Felices 500 a todo el equipo”.

LA CONFESIÓN DE MATÍAS VÁZQUEZ EN SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

Luego de escuchar lo que Mariana Brey reveló, Matías Vazquez se confesó en el programa de eltrece y contó cómo fue cuando le hicieron una brujería.

“A mí me pasó una vez con una vecina que tuve un agua de tanga y no me la podía sacar de encima en la pandemia”, dijo el periodista de Socios del Espectáculo.

Al final, detalló: “Yo sentía que estaba como poseído y un tarotista me dijo ‘te hicieron un agua de tanga’, te enfrían sexualmente para que solo pienses en esa persona”.